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لبنان

حادث سير وإشكال وتضارب... إليكم ما حصل وسط الطريق!

Lebanon 24
04-07-2023 | 10:56
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن وقوع حادث سير مروّع في بلدة تكريت العكارية بين سيارة ودراجة نارية، مما ادى الى انقلاب السيارة.

 
وعلى خلفية الحادث، حصل إشكال تطوّر إلى عراك وتضارب بالأيدي.
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وقد اقتصرت الأضرار على الماديّات.
 
 
 
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