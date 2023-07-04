مريم البسام تفتح النار على ماغي بوغصن.. هكذا علقت على "فيديو الطفل"!

ردت مديرة الأخبار والبرامج السياسية في قناة "الجديد" مريم البسام على فيديو الممثلة ماغي بو غضن وهي تحاول حماية صبي صغير من تعنيف أمه بتغريدة جاء فيها:



"صرلك من مبارح عم تستدرجي عطف ع فيديو تمثيل واستغلال للطفولة؟هيك بنحمي اطفالنا "سعادة السفيرة "؟لو في حدا يحاسب،انتي والجمعية لازم تكونوا تحت المساءلة للمتاجرة بالطفولة ،واذا بنخفف العقوبة ممكن تكونوا نزلاء بمبنى الاحداث لتشعروا عن قرب بظواهر العنف ضد الاطفال وبرعاية ايغل فيلمززز".

صرلك من مبارح عم تستدرجي عطف ع فيديو تمثيل واستغلال للطفولة؟هيك بنحمي اطفالنا "سعادة السفيرة "؟لو في حدا يحاسب،انتي والجمعية لازم تكونوا تحت المساءلة للمتاجرة بالطفولة ،واذا بنخفف العقوبة ممكن تكونوا نزلاء بمبنى الاحداث لتشعروا عن قرب بظواهر العنف ضد الاطفال وبرعاية ايغل فيلمززز https://t.co/96fxV5PhiS — مريم البسام (@MariamAlbassam) July 4, 2023 Advertisement

وكانت بو غصن خرجت عن صمتها اليوم بعد انتشار الفيديو بقوة عبر وسائل التواصل الإجتماعي لتعلن أن هذا الفيديو هو تمثيلي وهدفه نشر الوعي حول ظاهرة العنف ضدّ الأطفال بكافة أشكاله.