Advertisement

لبنان

رجال الإطفاء يسيطرون على حريقٍ داخل محمية جبل موسى

Lebanon 24
04-07-2023 | 11:58
A-
A+
Doc-P-1084213-638240941127517263.png
Doc-P-1084213-638240941127517263.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بالتعاون مع عناصر من الدفاع المدني والجيش، تمكّن حُرّاس محمية جبل موسى، اليوم الثلاثاء، من إخماد حريقٍ اندلع داخل المحمية.
 
وتقع محمية جبل موسى في قضاء كسروان وتحديداً على أكتاف المنحدرات الغربية لجبل لبنان التي تُطل على البحر الأبيض المتوسط من جهة الغرب.
Advertisement
 
وتُغطي هذه المحمية مساحة قدرها 65 كم2، على ارتفاع يتراوح ما بين 350 متراً في الشمال الغربي و 1700 متراً إلى الجنوب الشرقي.
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
18:00 | 2023-07-04
17:30 | 2023-07-04
16:56 | 2023-07-04
16:48 | 2023-07-04
16:29 | 2023-07-04
16:26 | 2023-07-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website