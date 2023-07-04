رجال الإطفاء يسيطرون على حريقٍ داخل محمية جبل موسى

بالتعاون مع عناصر من الدفاع المدني والجيش، تمكّن حُرّاس محمية جبل موسى، اليوم الثلاثاء، من إخماد حريقٍ اندلع داخل المحمية.

وتقع محمية جبل موسى في قضاء كسروان وتحديداً على أكتاف المنحدرات الغربية لجبل لبنان التي تُطل على البحر الأبيض المتوسط من جهة الغرب.

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