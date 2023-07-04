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لبنان
لحظاتٌ مروعة تغمرُ مسبحاً في الشّمال.. ما حصل مع أحد الأطفال مُحزن جداً!
Lebanon 24
04-07-2023
|
12:27
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توفيَ الطفل "إ.ع." إبن الـ7 أعوام إثر تعرّضه للغرق داخل أحد مسابح المنية، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان24" في الشمال.
وبحسب المعلومات، فقد جرى نقل جثة الطفل إلى مستشفى الخير في المنية، وقد حضرت القوى الأمنية إلى المكان وباشرت تحقيقاتها بالحادث.
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