دولار السوق الموازية.. إليكم التسعيرة المتداولة مساءً

سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازيّة مساء اليوم، تسعيرة تتراوح ما بين 91100 و91400 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.



Advertisement وكان قد سجّل عصراً تسعيرة تراوحت ما بين 91100 و91500 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.