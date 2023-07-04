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لبنان

"القومي": حادثة القرنة السوداء مؤلمة ولتأخذ العدالة مجراها

Lebanon 24
04-07-2023 | 13:25
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وصف الحزب السوري القومي الاجتماعي ما حصل في القرنة السوداء قبل أيام، بـ"الحادثة المؤلمة والمفجعة"، داعياً إلى "الاسراع في كشف ملابساتها، وأن تأخذ العدالة مجراها".
 
وتقدمت عمدة الإعلام في الحزب من "عائلتي الضحيتين هيثم ومالك طوق وأحبتهم بأصدق مشاعر العزاء"، وقال: "كلنا ثقة، بأن الجهات الرسمية التي تتولى التحقيق في الحادثة، ستصل الى الحقيقة، وسيلقى القتلة العقاب الذي يستحقون".
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ولفت البيان إلى أن "ما حصل يجعل عموم المواطنين دون استثناء في حالة خوف دائم على حياتهم، وهذا يستدعي اجراءات متشددة وعقوبات رادعة بحق كل من يعرض حياة الناس للخطر".

ودعا الحزب إلى "عدم الانجرار وراء الغرائز الطائفية والمناطقية"، مشدداً على "ضرورة تعزيز وتحصين الوحدة الوطنية، لأن لبنان يحيا بالأخاء القومي".
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