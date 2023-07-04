Advertisement

لبنان

غايا غادرت منزل ذويها ولم تَعُد لغاية تاريخه.. هل تعرفون مكانها؟

Lebanon 24
04-07-2023 | 14:11
A-
A+
Doc-P-1084247-638241021156241173.jpeg
Doc-P-1084247-638241021156241173.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صـدر عـن المديريـّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقـات العامـّة البـلاغ التّالــي:

تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة القاصر المفقودة:

- غايا فادي صاروفيم (من مواليد عام 2009، لبنانية)
Advertisement

التي غادرت بتاريخ 3-7-2023، منزل ذويها الكائن في محلّة غدير، ولم تَعُد لغاية تاريخه.

لذلك، يرجى من الذين شاهدوها ولديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، الاتصال بشعبة المعلومات في المديرية العامّة لقوى الأمن الداخلي، على الخط الساخن 1788 للإدلاء بما لديهم من معلومات.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
18:00 | 2023-07-04
17:30 | 2023-07-04
16:56 | 2023-07-04
16:48 | 2023-07-04
16:29 | 2023-07-04
16:26 | 2023-07-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website