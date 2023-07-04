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لبنان

جديد قضية الطفلة لين طالب.. ماذا كشفت العائلة عن تورّط عمّها بإغتصابها؟

Lebanon 24
04-07-2023 | 14:42
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انتشرت عبر مواقع التواصل الإجتماعي، اليوم الثلاثاء، أنباءٌ تفيدُ بتوقيف القوى الأمنية لعم الطفلة لين طالب التي توفيت قبل أيام إثر تعرّضها لاعتداء جنسيّ، وذلك على خلفية تورّطه بالقضية، بحسب ما قيل.
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وإثر ذلك، أصدرت العائلة بياناً توضيحياً نفت فيه الأنباء المتداولة، مشيرة إلى أنها تفاجأت بما قيل عن إتهام عمّ الطفلة الضحية باغتصابها وتوقيفه إثر الجريمة التي حصلت. 
ورفضت العائلة في بيانها كل ما تم تناقله جملةً وتفصيلاً، مؤكدةً أنَّ "عم الطفلة الضحية موقوف منذ سنة ونصف بسبب إشكالٍ في بلدة السفينة - عكار، فيما بقيّة أفراد العائلة متواجدون في منازلهم ولم يتمّ توقيفُ أيُّ أحد منهم".

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