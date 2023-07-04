خطوة ستُنعش لبنان مالياً.. هكذا ستدخل الدولارات من الخارج

رأت مصادر ناشطة في القطاع المالي أنَّ خطوة توحيد سعر الصّرف في موازنة العام 2023 تعدُّ أمراً مطلوباً جداً لضمان الإستقرار المالي، مشيرة إلى أنَّ المُضي بالإصلاحات التي يطلبها صندوق النقد الدولي ستفتحُ الباب أمام إستقرار نقديّ يمكن أن تبدأ مفاعيله فوراً، وأضافت: "الأدلة على هذا الأمر عديدة، فمثلاً عندما إستقرّ سعر الدولار في السوق الموازية مؤخراً، انتعشت الحركة الاقتصادية لدى التجار وأصحاب المصالح، وبات هؤلاء يعرفون أرباحهم ويتجنبون الخسائر التي كانت تقلبات الدولار تؤدي إليها".

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ووفقاً للمصادر، فإنّ التفكير بتوحيد سعر الصرف يعدُّ عامل جذبٍ للمستثمرين ككُل، وقالت: "في حال وُجدت الأرضية لسعر مستقر، عندها يمكن للإستثمارات الخارجية أن تدخل لبنان، ويعني ذلك دخول عملة صعبة وانتعاشاً على المدى الطويل".