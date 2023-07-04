حُسِم الأمر.. هل سيُلغى حفل الفنان عمرو دياب في لبنان؟

أصدر مكتب جابر للمحاماة والاستشارات القانونية، اليوم الثلاثاء، بياناً كشف فيه حقيقة المعلومات التي انتشرت عن توجه لإلغاء حفل الفنان المصري عمرو دياب الذي سيُقام في لبنان الشهر المقبل.

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وأكد المكتب أنه لا صحة ولا أساس قانوني للشائعات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي والتي تضمنت أخباراً كاذبة ومفبركة مفادها بأنّ هناك تحركاً قضائياً يهدف لإيقاف حفل الفنان دياب بالإستناد إلى دعوى من المخرج الراحل جان صليبا".

ولفت المكتب في بيانه إلى أن "هذا الأمر مُخالف للحقيقة والواقع"، مؤكداً في الوقت نفسه أن كل ما نُشر يندرج في إطار الأخبار الزّائفة.