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لبنان
نصار يزفّ بُشرى سياحيّة.. هذا ما قاله
Lebanon 24
04-07-2023
|
16:48
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أعلنت لجنة مهرجانات بيبلوس الدولية برنامجها الفني لهذا العام خلال مؤتمر صحافي عقد في فندق بيبلوس سور مير برعاية وزير السياحة في حكومة تصريف الاعمال وليد نصار وحضوره.
وفي كلمة له، قال نصار: "في هذا الظرف الذي نعيشه لا يمكننا الا ان نقدر ونشكر الجهود التي تبذلها لجنة مهرجانات بيبلوس الدولية رئيسا واعضاء لاقامة المهرجان هذا العام ، وجميل جدا ان نتوجه الى مشاريع ونشاطات ثقافية وفنية مستدامة نستذكر فيها ليس فقط عدد الناس الذين يحضرون المهرجان بل نوعية هذه النشاطات التي تبقى دامغة كالفنانة هبة طوجي التي انطلقت من جبيل واليوم الاخت مارانا سعد التي سيذكرها التاريخ مستقبلا انها من جبيل انطلقت".
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واضاف: "جميعنا يأمل ويتمنى انتخاب رئيس جديد للجمهورية في أسرع وقت وتشكيل حكومة اصلاحية لكي يعود الانتظام الى عمل المؤسسات. مع كذلك، نستطيع أن نطمئن من خلال المؤشرات الظاهرة اليوم بأنّ عدد السواح الذين سيصلون الى لبنان هذا الصيف يتجاوز الـ2 مليون سائح بزيادة 33% عن العام 2022 ومازلنا أقل من العام 2018 بـ 17 %، ولكن اذا استمر الاستقرار الامني والسياسي نأمل ان نقفل سنة 2023 بالتعادل مع سنة 2018 قبل الازمة".
وأردف: "هذا مؤشر جيد جداً حيث اننا رغم كل الظروف التي نمر بها، اللبناني مازال يحب وطنه فهناك 77 بالمئة من الذين يزورون لبنان هم لبنانيون وهذا يؤكد أن المنتشرين اللبنانيين يحبون وطنهم والاستثمار والسياحة فيه".
وأضاف: "اليوم بلغ عدد الأنشطة السياحية المسجلة في الوزارة نحو 120 نشاطاً وهذا رقم كبير اضافة الى العديد من النشاطات التي لا تدخل ضمن رعاية الوزارة لها وهذا مؤشر ايجابي. لذا، نأمل ان يكون فصل الصيف هذا العام زاهراً وواعداً يستطيع من خلاله لبنان استعادة نشاطه، وان يكون فصل الصيف ذخيرة لفصل الشتاء كما حصل العام الماضي".
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