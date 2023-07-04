مقدمات النشرات المسائيّة

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بق البحصة بحصتين: الأولى إرحموا الناس.. إدعموا إرادة اللبناني المنتفض دوما على اليأس.. اللبناني الذي يمتلك ميزة حب الحياة والإصرار على النهوض", والثانية "انتخبوا رئيسا جديدا بأسرع وقت، فتنتفي كل الاشكالات المفتعلة.أوقفوا افتعال تشنجات وسجالات لا طائل منها. توقفوا عن نهج السلبية ونمط التعطيل وعن الشحن الطائفي. لقد مررنا بالأمس القريب ب"قطوع" استطعنا تجاوزه بحكمة المعنيين ووعيهم".بهذا الجو وهذا الانتفاض أكد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من الفينيسيا خلال رعايته مؤتمر الاقتصاد الاغترابي الثالث أن "الحكومة ليست مسؤولة عن الفراغ الرئاسي، ولا عن الحروب السياسية المتجددة بين المكونات السياسية، وليست هي من يمنع انتخاب رئيس جديد ". إن "الفريق الذي يتمترس خلف حفاظ مزعوم على صلاحيات رئيس الجمهورية، هو نفسه الذي مارس التعطيل لأعوام ويتمادى في رفع التهمة المثبتة عليه عبر إلصاقها باللآخرين، وبالسعي المستمر لتعطيل عمل الحكومة والتصويب على قراراتها".في الغضون ما شدد عليه رئيس الحكومة لجهة دعم ميزة التشبث اللبناني بالحياة والإنهاض يتجسد يوما" بعد يوم خصوصا في موسم الصيف الحالي ومن خلال الحركة السياحية التي تشهد اضطرادا لافتا من دون التأثر بالمناحي السلبية السياسية وغير السياسية.. ولا بانتظار عودة الموفد الرئاسي الفرنسي مشكورا ولا حتى بالمجريات الإقليمية ..فلقد ظهر تقارب إحصائي مقبول في متوسط الرقم : أي بين مئتي ألف وافد ومئة وخمسين ألفا" في ما يتعلق بشهر حزيران.إنما قبل الخوض بتفاصيل النشرة نشير الى القرار الصادر عن رئيس مجلس الوزراء 86 على 2023 .. ويقضي بتأليف لجنة لدرس مسألة النزاعات بين الحدود العقارية والنزاعات على المياه في أكثر من منطقة عقارية.. وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي يرأس هذه اللجنة المؤلفة من سبعة أعضاء آخرين هم: ممثلون لوزارات البيئة والعدل والمال-المديرية العقارية والطاقة والمياه والمشروع الاخضر-وزارة الزراعة ومجلس الانماء والاعمار وممثل عن قيادة الجيش.مهمة اللجنة درس مواضيع تحديد الحدود العقارية في مناطق :بشري-الضنية. القبيات الهرمل.-فنيدق عكار العتيقة.-واليمونة العاقورة.الإجتياح الإسرائيلي لجنين برا وجوا يتواصل لليوم الثاني على التوالي في أكبر عدوان في الضفة الغربية منذ عشرين عاما.صحيح أن العدو يستخدم عناصر نخبة جيشه وآلة عسكرية غاشمة من طائرات (حربية ومسيرة) ودبابات وجرافات لكن قوته المفرطة لن تجعله في مأمن من المستنقع المفتوح الذي ورط نفسه بالوقوع فيه والساعات الأربع والعشرون الأخيرة لم تحصد له سوى الفشل رغم سقوط شهداء وجرحى فلسطينيين ورغم كل عمليات التهجير والتدمير والتخريب والتجريف داخل المخيم - الأيقونة.ذلك أن المقاومين يمضون في التصدي للعدوان بكل عنفوان وتصميم ويشتبكون مع القوة الغازية ويزرعون العبوات الناسفة ويفجرونها بآليات جيش الإحتلال ويستهدفون مسيراته ويسقطون بعضهاأكثر من ذلك كانت دفعة على الحساب في عقر دار العدو في تل أبيب حيث نفذ ذئب منفرد - بل أسد منفرد فلسطيني عملية فدائية بطولية تضمنت دهسا وطعنا وإطلاق نار.العملية أوقعت عشر إصابات - بعضها خطير- في صفوف الصهاينة قبل أن يستشهد المنفذ.وفي لبنان شددت حركة أمل على موقف الشعب الفلسطيني الملتزم خيار المقاومة وطالبت باتخاذ إجراءات لمحاسبة مسؤولي العدو عما يرتكبونه من مجازر واعتداءات ضد الفلسطينيين.في الداخل اللبناني مراوحة سلبية يغيب معها أي تواصل بين القوى السياسية وسط استبعاد اي تطورات في المدى المنظور ولاسيما في ما يتعلق بالإستحقاق الرئاسي.هذا الإستحقاق حضر اليوم في لقاء بين قيادتي حركة أمل وحزب الله حيث أكدتا للمرة الألف أن بداية الخروج من الفراغ الرئاسي والمأزق السياسي هو الحوار الصادق وأن أي جهد لا يصب في هذا السبيل هو هدر للوقت وتعميق للأزمة.مبدئيا، لبنان- الوطن تجاوز القطوع الأمني، ولبنان- الدولة تخطى الفخ الخطر الذي نصب له في مرتفعات القرنة السوداء. لكن أهالي بشري، الذين أظهروا رباطة جأش وحكمة في التعامل مع الواقع، ما زالوا ينتظرون نتائج التحقيقات ليعرفوا من قتل ابني بلدتهم هيثم ومالك طوق، كما أن جميع اللبنانيين ما زالوا ينتظرون انتهاء عمل الأجهزة الأمنية والقضائية لمعرفة حقيقة ما جرى على أعلى قمة في لبنان.وقد كان لافتا البيان الذي أصدره مجلس القضاء الأعلى وشكل ردا غير مباشر على ما وجه إلى القضاء من اتهامات في اليومين الماضيين، ولا سيما من بعض المرجعيات الدينية. فمجلس القضاء أكد أنه لا وجود بتاتا لأي تلكوء أو تخاذل ينسب إلى القضاء والقضاة في جريمة بشري، وأن القضاة قاموا ويقومون بواجباتهم رغم كل أنواع التطاول والضغوط والتهديدات التي يتعرضون لها.توازيا، أصدر رئيس الحكومة قرارا قضى بتشكيل لجنة تدرس مسألة النزاعات بين الحدود العقارية والنزاعات على المياه في أكثر من منطقة عقارية. فهل يأخذ القرار طريقه الى التنفيذ، فيحل مشاكل عالقة منذ عشرات السنين، وبذلك لا تكون دماء هيثم ومالك طوق قد ذهبت هدرا؟سياسيا، الملف الرئاسي: مكانك راوح. فلبنان ينتظر لودريان، فيما لودريان لم يبلور حتى الآن أي خطة لمقاربة الازمة الرئاسية. وهو على الأرجح سيطرح الحوار كحل، فيما قوى كثيرة تعتبره تجاوزا للدستور، ومحاولة لتشريع عدم انتخاب رئيس للجمهورية قبل تحقيق تعديلات دستورية، تصب في مصلحة الثنائي أمل- حزب الله. مع الإشارة إلى أن قوى لبنانية سياسية كثيرة تؤكد أنها لن توافق على أي حوار إلا بعد تثبيت مرجعية الطائف وتثبيت معادلة المناصفة وهوية لبنان وموقعه الحيادي.في هذا الوقت إنشغل الوسط السياسي والشعبي بمتابعة التطورات الخطرة التي تحصل إن في الأراضي الفلسطينية أو في الجنوب. ففيما تستمر العملية الإسرائيلية على مدينة ومخيم جنين، برز التصعيد بين حزب الله وإسرائيل، إنطلاقا من خيمتين نصبهما الحزب منذ اسبوعين في مزارع شبعا، ويصر الجيش الإسرائيلي على إزالتهما.فهل تنفذ إسرائيل تهديدها وتنفذ عملية لتطهير المنطقة كما قال مسؤول أمني إسرائيلي، أم أن كل ما يحصل بين الحزب وإسرائيل هو مجرد تهويل لن يتحول فعلا ميدانيا؟>هو بأس جنين الذي هز اليوم تل ابيب، واصابها بامنها وعشرة من مستوطنيها – بعضهم بحال ميؤوس منها، فكرس عبد الوهاب الخلايلة – ابن الخليل اليأس في عقول وقلوب الصهاينة قادة ومستوطنين ..ضرب الفدائي عبد الوهاب على اسم جنين واطفالها ونسائها المحاصرين، فآلم المحتل الذي فقد بضربة واحدة كل عناوين عدوانه المستمر، وأكد الفلسطينيون ان لا امن ولا أمان للصهاينة مهما قست يد اجرامهم وتمادى قادتهم بمغامراتهم ..في حصيلة اليوم الثاني من العدوان مزيد من الصمود والثبات الفلسطيني امام آلات القتل الصهيونية البرية والجوية، وتأكيد من فصائل المقاومة وقادتها على تعزيز المقاومة والاسناد المباشر والكامل لمخيم جنين وافشال اهداف الاحتلال من النيل من المقاومة ومقدراتها، كما جاء في الاتصال بين قائدي حركتي حماس والجهاد اسماعيل هنية وزياد نخالة ..وزيادة على الاصوات العبرية التي حذرت حكومة نتنياهو من مغامرة جنين، دعوات من خبراء امنيين وعسكريين الى عدم اطالة امد العملية خشية من سقوط المزيد من قتلى الجيش، او تدخل غزة وغيرها من الجبهات المساندة لجنين ..على الجبهة اللبنانية لا جديد رئاسيا ولن يكون الا بالحوار الصادق والمعمق كما رأت قيادتا حزب الله وحركة امل اللتان أكدتا خلال اجتماعهما اليوم – وللمرة الالف – ان اي جهد لا يصب بسبيل الحوار هو هدر للوقت وتعميق للازمة ..وفي الازمات المتفاقمة اعلان لوزير الاتصالات عن نية لرفع اضافي للاسعار تحت عنوان انقاذ القطاع كما قال، وهي اعباء لا يمكن ان يحتملها الناس، فيما مصادر تمويل الدولة ممكنة ومن غير جيوب الفقراء ومحدودي الدخل، ان نوى بعض المعنيين وتخلوا عن محدودية الافق والتدبير ..اما آفاق العمل الحكومي فالى تفعيل بحسب الرئيس نجيب ميقاتي الذي اعلن اليوم ان حكومته مستمرة في عملها ولن تقبل بفرض الوصاية او الهيمنة عليها، داعيا المعترضين الى الاسراع بانتخاب رئيس...على وقع العد التنازلي لما تبقى له من ايام في شهره الاخير على رأس مصرف لبنان، صفعة جديدة تلقاها رياض سلامة اليوم من القضاء الفرنسي، مع تثبيت الحجز على أملاكه وأمواله وأصوله في فرنسا. وفي هذا السياق، اعلن وزير العدل اللبناني موافقة القضاء الفرنسي على الطلبات المقدمة من قبل المحاميين الفرنسيين المكلفين (2) من الدولة اللبنانية بإلقاء الحجز على الأموال والممتلكات العائدة لحاكم مصرف لبنان ورفاقه رجا سلامة وماريان حويك وآنا كوزاكوفا لصالح الدولة اللبنانية.وفي انتظار ما قد يحمله هذا المسار من تطورات، تواصل وزارة المال اطلاق التبريرات لإحجامها عن اطلاع الرأي العام ومجلس النواب وسائر المعنيين على ما وصل اليها في شأن التدقيق الجنائي، ساعية في الوقت نفسه إلى تبرئة مسؤولين سياسيين… كل ذلك، على وقع حملات غريبة عجيبة على مضمون العقد الموقع مع شركة التدقيق، قدمت قراءات مغلوطة لمضمونه، محاولة تفسير المواد التي تتضمنها كل العقود عامة، خارج سياقها القانوني الذي يدركه جيدا اصحاب الخبرة والاختصاص.اما رئاسيا، فهمس حول المساعي الحوارية الفرنسية، في وقت جدد ثنائي أمل-حزب الله اليوم الدعوة الى الحوار، ليكرر الفريق المقابل طرح السؤال حول المضمون، وهل يهدف فقط الى تكريس الترشيح المرفوض والمعروف.تبقى اشارة الى مقابلة مرتقبة في تمام الثامنة والنصف من مساء غد الاربعاء عبر الاوتيفي مع الرئيس العماد ميشال عون، يتطرق فيها الى التطورات الراهنة على اكثر من صعيد.سعي حثيث إلى سحب صاعق التفجير في أكثر من منطقة متنازع عليها، وإثر حادثة القرنة السوداء. الرئيس ميقاتي أصدر قرارا شكل بموجبه لجنة لدرس مسألة النزاعات بين الحدود العقارية، برئاسة وزير الداخلية، لتحديد الحدود العقارية في مناطق بشري الضنية، القبيات الهرمل، فنيدق عكار العتيقة، أفقا لاسا، اليمونة العاقورة. وتضم وزارات البيئة والطاقة ومديرية الشؤون العقارية في المالية، والعدل ومجلس الانماء والأعمار، والمشروع الأخضر في وزارة الزراعة وقيادة الجيش.وفي ملف التحقيق، وزير العدل يزور البطريرك الراعي غدا ويعلن بعد اللقاء عن معطيات جديدة بشأن الجريمة.في غضون ذلك، بدأت الصورة ترتسم لدى التحقيق الذي تجريه قاضية التحقيق الأول في الشمال، القاضية سمرندا نصار حيث تم جمع ادلة مفيدة جدا من مسرح الجريمة الأولى، وأرسلت الى التحليل لمطابقتها ومقاطعتها. نصار استدعت المدير الطبي في مستشفى بشري الحكومي الدكتور مقدسي الذي تراجع أمامها عن إفادته التي أدلى بها يوم الأحد، متعهدا بأن يصدر بيانا بهذا الشأن وينشره في الوسيلة التي أعطاها التصريح، وهو كان قد أدلى سابقا بكلام عن قرب المسافة التي قتل منها هيثم طوق، تراجع عنه فيما بعد. هذا في الملف المستجد بعد حادثة القرنة السوداء.في قضية تقرير الفاريز أند مارسال، جددت وزارة المال توضيحها أن ما تسلمته من الشركة ليس سوى مسودة أولية للتقرير الذي تعده للتدقيق في حسابات مصرف لبنان وهو ليس التقرير المتكامل والنهائي.... وتتابع الوزارة أن دورها في هذا الشأن هو دور وسيط ما بين المصرف والشركة وذلك وفقا لبنود العقد، من اجل توفير المعطيات التي يحتاجها التقرير، وأن الوزارة ستعمد فور تسلمها التقرير النهائي الى رفعه لمجلس الوزراء صاحب الصلاحية في التصرف بمضمونه.في ملف السياحة، بدت حركة المسافرين عبر مطار بيروت ناشطة جدا خلال شهر حزيران الفائت، وتميزت بتسجيل الرقم الأعلى منذ مطلع العام الحالي، لا بل يمكن القول إنها من بين الأعلى منذ سنوات. فيما يعود جزء من المغتربين اللبنانيين كمستثمرين.من الحجر الى الصاروخ، فدهسا دهسا حتى القدس.. هو السلاح الذي لم يترك للفلسطينيين خيارا آخر.. وهم شهود على منازلهم تفرغ من سكانها, وأطفالهم ينتزعون من عمق نعاسهم, وحاراتهم تجرف وتقتلع, وصمودهم ينزح الى قرى مجاورة تلك كانت جنين.. جنة الله على الارض، والمتمثلة في شعب مصنوع من صبر وأنين, يجبر على الهجرة من مخيم التهجير, ويصمد متحديا ترسانة اسرائيلية ودعما أميركيا وصمتا عربيا والنافذة الوحيدة للرد قد تأتي على صورة لا يتوقعها العدو.. كأن يدنس حسين خلايلة جسده بثوب جندي إسرائيلي ويستقل سيارة يدهس فيها مشاة كانوا يقفون قرب مركز تجاري في تل أبيب أو يافا، مدينة فلسطين المفتوحة على شراع وميناء وأحباء..ورد ابن مدينة الخليل على جراح جنين قبل ان يسلم الروح على أيدي المستوطنين ومع استخدام اسرائيل كل ترسانتها الحربية لتدمير جنين.. فإنها تقف في جنوب لبنان عند مطل خيمتين اثنتين، وتهدد بانتزاع واحدة منهما منذ اسبوعين، وتعتزم تقديم شكوى الى مجلس الامن ضد لبنان لأنه يرفع الخيم في ارضه يترقب العدو رد المقاومة.. لكنه في الوقت نفسه يشتكي الى حيث لا تنفع الشكوى..وحيث اسرائيل ووفقا لقرارات الامم المتحدة نفسها تحتل ارضا لبنانية، من مزارع شبعا الى تخوم الخيمتين وتلال كفرشوبا وجزء من بلدة الغجر التي قضمت منها بالامس نصفها الاخر وتبعا لواقع احتلال الارض فإن التاريخ لن يجد اوقح من هذا الكيان الذي يحتلك ويشتكي عليك لكن الايجابية في الامر ان أحدا من القوى اللبنانية ذات السيادة لم يتجاوب مع اسرائيل، ولم يجلس معها تحت اي خيمة من الخيمتين وتقرع اسرائيل طبول الخيام من دون ان تلتفت اليها مضارب بني لبنان، والتي تتجه انظارها الى سوريا حيث يتم اعداد الوفد الوزاري الى دمشق برئاسة وزير الخارجية عبدالله بوحبيب لبحث ملف النازحين وقبل توجه الوفد سيتم التشاور بين وزير الخارجية ونظيره السوري فيصل المقداد الذي عبر اليوم من مطار بيروت، وغادر من دون ان يلتقي بوحبيب.وفي الداخل اللبناني ازمة نزوح في الملفات، يتقدمها غموض التدقيق الجنائي والذي تفصل عقده الاولي الجديد اليوم، وتكشف عن بنود لم يطلع عليها كبار المغردين وعلمت الجديد ان رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي سيجتمع غدا بوزير المال يوسف خليل للتداول في ازمة "السرية" التي تحاط بهذا التقرير، ودور وزارة المال وتواصلها مع مصرف لبنان..ورد الحاكم على مضمون ما ورد في نص الفاريز آند مارسل وملاحظاته عليه وفي مداولات ميقاتي وخليل.. موازنة عام ثلاثة وعشرين، والتي ستتضمن توحيدا لسعر الصرف حيث بدأت المساعي لهذا الاستحقاق تتسارع وتسابق مهلة انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان وعلم ان الرقم الموحد الذي تتم مناقشته هو استقرار السعر الرسمي على 83 ألفا,ولكن كل هذه الاجراءات تصطدم بعقدة نهاية الولاية، حيث لم يتم التوصل الى اي من الصيغ لاستمرار رياض سلامة حاكم الظل وفي ملف الحاكم ما تبلغه لبنان اليوم عبر وزارة العدل.. إذ طلب الوزير هنري خوري موافقة القضاء الفرنسي على الطلبات المقدمة من قبل المحاميين الفرنسيين ايمانويل داوود وباسكال بو?ية المكلفين من قبل الدولة اللبنانية بإلقاء الحجز على الأموال والممتلكات العائدة الى حاكم المركزي ورجا سلامة وماريان الحويك وآنا كوزاكوفا لصالح الدولة اللبنانية...وقد آثر سلامة عدم التعليق في انتظار ان تكشف فرنسا عن كامل الملف في السادس عشر من الجاري.. لكن لبنان وضع موطئ قدم في الاحكام الفرنسية، واصبح شريكا في استرداد الاموال والعقارات، من دون تركها للقضاء الفرنسي.