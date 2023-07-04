يسود إرباك مصرفي عن غموض يحيط بمرحلة ما بعد الحاكم المالي لمصرف لبنان، لجهة مصير التعاميم وطريقة التعاطي مع الحسابات القديمة والجديدة، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

Advertisement