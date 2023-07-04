الحجز فرنسيا على أموال سلامة

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تبلّغ لبنان من القضاء الفرنسي قراراً بحجز أموال حاكم «مصرف لبنان» رياض سلامة وممتلكاته، لصالح الخزينة اللبنانية.وأعلن وزير العدل اللبناني هنري خوري عن موافقة القضاء الفرنسي على الطلبات التي قدمها محاميان فرنسيان باسم الدولة اللبنانية بالحجز على الأموال والممتلكات العائدة لحاكم مصرف لبنان وشقيقه رجا سلامة ومساعدته ماريان الحويك وصديقته الأوكرانية آنا كازاكوفا.وأكد مصدر قضائي بارز لـ«الشرق الأوسط»، أن رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة إسكندر، تبلغت قرار محكمة الاستئناف في باريس، الذي صدر الثلاثاء، وقضى بتثبيت الحجز على ممتلكات رياض سلامة. وقال المصدر، إن القرار «يحتاج إلى أسبوعين ليصل عبر الحقيبة الدبلوماسية إلى وزارة العدل اللبنانية»، وأشار إلى أن القرار يعدّ خطوة أولى لاسترداد هذه الأموال لصالح الدولة اللبنانية.وبعد قرار الحجز على أموال سلامة، يصبح الملفّ القضائي الفرنسي أمام واحد من مسارين، إما أن ينقل الملفّ إلى محكمة الاستئناف الجزائية في باريس، وهذا يسرع إعادة الأموال للبنان، وإما أن تتمسّك القاضية الفرنسية أود بوروزي بالملف وتستكمل تحقيقاتها، وهذا يعني سلوك مسار قضائي معقد قد يحتاج إنجازه لأكثر من عام.