ورقة "لودريان"... اللبنانيون بين خيارين!

ينتظر اللبنانيون عودة الموفد الفرنسي الرئاسي جان ايف لودريان خلال القسم الثاني من شهر تموز الحالي، وفي هذا الاطار، اكد مصدر مُطلع على الحراك الفرنسي الرئاسي ان "محاولات البعض التأكيد بأن الطرح الفرنسي الرئاسي خلق هوة بين موارنة لبنان والدولة الفرنسية، لا يمكن ترجمته في الحراك الدبلوماسي الذي تقوده فرنسا من اجل الوصول الى انتخاب رئيس في لبنان او من اجل الوصول الى طرح طاولة حوار تؤدي الى بعض الاصلاحات التي تساعد بدورها في انجاز الملف الرئاسي، وكل ما يقال على هذا الصعيد لا يمكن وضعه سوى في اطار اللعبة السياسية الداخلية في لبنان".

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ويرى المصدر عينه ان " لودريان سيحمل ورقة واضحة المعالم معه الى لبنان في زيارته الثانية، تنطلق من المبادرة الفرنسية الرئاسية التي تشتمل على سلة كاملة (رئاسة جمهورية، حكومة واصلاحات اقتصادية)".

ويؤكد المصدر" أن الورقة قد تتضمن آلية واضحة سيقترحها الفرنسيون لتسهيل بلوغ الحلول في لبنان، كما انه من المرجح ان تتضمن بعض البنود الأساسية التي لا بد من ان يتحاور حولها اللبنانيون في حال لم يتمكنوا من السير في آلية الحلّ التي تراها فرنسا، مدعومة من جزء كبير من المجتمع الدولي، الطريق الوحيد لانهاء الفراغ الرئاسي ولإطلاق عجلة الاصلاحات".

ويختم المصدر معتبراً أنه "مع بداية شهر ايلول ومع استمرار العجز الداخلي اللبناني، ستكون القوى السياسية اللبنانية امام خيارين:

إما المضي في الورقة الفرنسية وانتخاب رئيس للجمهورية يمهد لطاولة حوار داخلية، أو تأجيل الانتخابات الرئاسية وطرح الحوار بين مكونات المجتمع اللبناني ما سينتج عنه تعديلات في شكل النظام اللبناني وطبيعته الحالية".