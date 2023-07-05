احذروا.. حركة المرور كثيفة على هذه الطرقات!

أفادت غرفة التحكم المروري بأن حركة المرور كثيفة على أوتوستراد جونية بإتجاه زوق مكايل، وعلى أوتوستراد الضبية بإتجاه انطلياس وصولاً الى الزلقا، وعلى أوتوستراد خلدة بإتجاه انفاق المطار.

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