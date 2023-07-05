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لبنان
احذروا.. حركة المرور كثيفة على هذه الطرقات!
Lebanon 24
05-07-2023
|
01:26
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أفادت غرفة التحكم المروري بأن حركة المرور كثيفة على أوتوستراد جونية بإتجاه زوق مكايل، وعلى أوتوستراد الضبية بإتجاه انطلياس وصولاً الى الزلقا، وعلى أوتوستراد خلدة بإتجاه انفاق المطار.
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