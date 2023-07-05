"المعاقبون نوّاب".. مجلس تأديبي حزبي قريبا

لا تزال الخلافات داخل "التيار الوطني الحرّ" تتفاقم، وفي آخر التطورات أن قيادة "التيار" تتجه الى اجبار نائبين على الاقل على الخضوع للمحاسبة أمام المجلس التأديبي عقب الاعتراض الكبير الذي ابداه هؤلاء النواب على مواضيع عدة داخل "التيار"، وعدم التزامهم بالقرارات التي تتخذها القيادة، وكان آخرها موضوع انتخاب الوزير السابق جهاد أزعور لرئاسة الجمهورية.

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