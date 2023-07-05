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لبنان

"توتال" لن تقرّب موعد التنقيب

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
05-07-2023 | 02:15
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في الفترة الاخيرة، ولاسباب تقنية، قال اكثر من مصدر مطلع" إن شركة توتال قد تعمد الى تقريب موعد التنقيب عن الغاز في البلوك رقم ٩ في المياه الاقليمية اللبنانية الى شهر آب المقبل".
لكن، وبحسب مصادر مطلعة، فإن هذا الكلام هو مجرد تحليلات لسلوك الشركة، لكنه غير دقيق اذ ان الموعد المقرر مسبقا، اي شهر ايلول، هو الموعد الذي سيشهد بدء عملية التنقيب.
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وتشير  المصادر  الى ان الشركة ملتزمة بشكل كبير بالمواعيد والمهل الزمنية، واذا لم يطرأ اي تطور امني او عسكري كبير فإن مسار استخراج الغاز من لبنان سيبدأ قريبا.
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

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