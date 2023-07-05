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لبنان
"القوات" قد ترفض اي مرشح غير ازعور؟
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
05-07-2023
|
02:45
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يتمثل الهدف الاساسي لرئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل، بحسب مصادر مطلعة، في الوصول الى توافق مع "قوى المعارضة" على اسم الوزير السابق زياد بارود ليكون مرشحا توافقيا بين جميع المعارضين.
وبحسب المصادر" فإن "القوات اللبنانية" التي لم تضع فيتو على بارود، لن تكون جاهزة للقبول به او للتخلي عن ازعور في المرحلة المقبلة لاسباب كثيرة، وعليه فهي لن تسير وفق رغبات باسيل".
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وتشير المصادر الى"ان اي تنازل او تبديل اضافي في المرشحين في المرحلة الراهنة سيصب في مصلحة "قوى الثامن من اذار" بشكل كامل، وسيظهر ان "قوى المعارضة" غير جدية في اختيار الاسماء وتبنيها.
المصدر:
خاص "لبنان 24"
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