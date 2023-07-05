"التقدمي الاشتراكي": للتمسك بحق مقاومة الاحتلال

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صدر عن الحزب التقدمي الإشتراكي البيان التالي:أمام هول ما ترتكبه قوات الاحتلال الاسرائيلي في جنين وكافة المناطق الفلسطينية من فظائع وعمليات تهجير ممنهجة مهّدت لها حكومة نتانياهو من خلال توسيع عمليات الاستيطان والاستيلاء على أراضي الفلسطينيين، والمجاهرة في العمل على شطب فكرة الدولة الفلسطينية، وفي ظل تآمر دولي يبرر لجرائم الاحتلال بذريعة ضمان أمن إسرائيل، وفي ظل ضعف الموقف العربي الذي لا يرقى إلى مستوى التحدي الوجودي المفروض على الفلسطينيين،أمام كل ذلك فإن الحزب التقدمي الاشتراكي إذ يجدد التحية إلى أبطال فلسطين المقاومين على امتداد الأراضي المحتلة، وإذ يحيي الشهداء والجرحى والمصابين، يعيد التأكيد على أهمية وحدة الموقف الفلسطيني التي تتجسد على الأرض في مواجهة الاحتلال، وعلى كافة المستويات الشعبية، يدعو إلى التمسك بحق مقاومة الاحتلال بكل الأشكال والوسائل وصولاً إلى انتزاع الحقوق الفلسطينية وإزالة الاحتلال.