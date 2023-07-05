مخاتير النبطية طالبوا بالإسراع في إنجاز بطاقات الهوية

ناشد مخاتير قضاء النبطية في بيان، المدير العام لوزارة الداخلية العميد الياس خوري بإعطاء توجيهاته و أوامره الى الدوائر المعنية في المديرية العامة للأحوال الشخصية بـ"ضرورة الإسراع في إنجاز بطاقات الهوية، خصوصا المتعلقة بالأطفال، بعدما مضى على تقديمهم اكثر من اربعة اشهر.

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وطالبوا بتحرير الملف الرقم 4+701، وهو ملف عالق دون سبب ولم ينجز، سائلين من يتعمد حصول هذا الإهمال الفاضح واللامسؤول وعلى من تقع المسؤولية؟ ألا يكفي المواطن ما يعانيه من ذل وخنوع واستسلام وإهانة ومصائب معيشية واقتصادية؟".



وختم البيان:" كفى استهتارًا" .