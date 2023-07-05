أرسلان: العدوان المستمر للعدو نتاج صمت الدول

غرّد رئيس الحزب "الديمقراطي اللبناني" طلال أرسلان عبر حسابه على "تويتر" قائلا: "انسحاب قوات الاحتلال منتصف ليل أمس، يثبت مرّة جديدة أنّ مخيّم جنين في الضفّة الغربية المحتلة يبقى أسطورة المقاومة وعنوان الصمود، والعدوان المستمر للعدو داخل الأراضي المحتلة وعلى الحدود اللبنانية الفلسطينية وفي الجولان العربي السوري المحتل والتمادي اليومي هو نتاج صمت الدول كافة، ومهما تجبّر واعتدى وظلم مصيره الحتمي الزوال".

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