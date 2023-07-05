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لبنان

ميقاتي اجتمع مع مولوي وقائد الجيش... وترأس إجتماعاً للبحث في موضوع موازنة العام 2023

Lebanon 24
05-07-2023 | 03:31
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إجتمع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي في السرايا اليوم وتم خلال اللقاء البحث في شؤون الوزارة.
وشارك في اللقاء المدير العام للأحوال الشخصية العميد المتقاعد الياس جان الخوري.
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كما اجتمع رئيس الحكومة مع قائد الجيش العماد جوزيف عون وعرض معه الوضع الامني وشؤون المؤسسة العسكرية.
كما تطرق البحث الى الوضع في الجنوب في ضوء التعديات الاسرائيلية.
 
اجتماع الموازنة 
ورأس رئيس الحكومة اجتماعا  للبحث في موضوع موازنة العام 2023 شارك فيه نائب رئيس مجلس الوزراء سعاده الشامي، وزير المالية يوسف الخليل، مستشارا الرئيس ميقاتي الوزير السابق نقولا نحاس وسمير الضاهر  والمدير العام لوزارة المالية جورج معراوي.
وتم خلال الاجتماع استكمال البحث في البنود والاقتراحات على ان تكون المسودة النهائية للموازنة جاهزة خلال اسبوع لتوزيعها على الوزراء تمهيدا لدرسها في اجتماعات متتالية لمجلس الوزراء.
وإجتمع  الرئيس ميقاتي مع رئيس هيئة التفتيش المركزي القاضي جورج عطية.
 

جمعية رعاية الأطفال
واستقبل الرئيس ميقاتي وفدا من الهيئة الادارية  ل"جمعية رعاية الأطفال في طرابلس" برئاسة السيدة  سمر زيني بركة.
وكرّم  الرئيس ميقاتي خلال اللقاء الرئيسة السابقة  للجمعية ناريمان عقاد ذوق على عطاءاتها لمدة ٣٢ سنة في رئاسة الجمعية والاعمال الخيرية والاجتماعية التي قامت بها  خدمة للعائلات وللأطفال في مدينة طرابلس.
 
 
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