ميقاتي يرأس اجتماعا للبحث في موضوع موازنة العام 2023



يرأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في هذه الأثناء في السرايا اجتماعا للبحث في موضوع موازنة العام 2023 يشارك فيه نائب رئيس مجلس الوزراء سعاده الشامي، وزير المالية يوسف الخليل، مستشارا الرئيس ميقاتي الوزير السابق نقولا نحاس وسمير الضاهر والمدير العام لوزارة المالية جورج معراوي.

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