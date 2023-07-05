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لبنان

ميقاتي يرأس اجتماعا للبحث في موضوع موازنة العام 2023

Lebanon 24
05-07-2023 | 03:31
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يرأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في هذه الأثناء في السرايا  اجتماعا  للبحث في موضوع موازنة العام 2023 يشارك فيه نائب رئيس مجلس الوزراء سعاده الشامي، وزير المالية يوسف الخليل، مستشارا الرئيس ميقاتي الوزير السابق نقولا نحاس وسمير الضاهر  والمدير العام لوزارة المالية جورج معراوي.
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