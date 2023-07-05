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لبنان

"جرافة اسرائيلية" تحاول خرق الخط الازرق... الجيش بالمرصاد

Lebanon 24
05-07-2023 | 03:37
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أفادت مصادر أمنية ان الجيش تصدى لـ "جرافة إسرائيلية"  كانت تعمل خارج السياج التقني، في محاولة منها  لخرق "الخط الأزرق" عند حدود بلدة ميس الجبل.
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