مذكرة تفاهم بين وزارة الثقافة وجمعية "ART IN MOTION"

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وقع وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى في مكتبه في المكتبة الوطنية-قصر الصنائع، مع ممثلة جمعية “ART IN MOTION “السيدة رانية احمد طبارة مذكرة تفاهم للتعاون بين الوزارة والجمعية في مختلف المجالات الثقافية، ولتعزيز وتسهيل التبادل الثقافي في لبنان والخارج عبر ورش للعمل وندوات وادارة المشاريع التي تظهر انجازات المساحات الفنية.ومن أبرز ما جاء في مذكرة التفاهم: توافق الوزارة والجمعية على تعزيز أواصر التعاون بينهما في مختلف المجالات والنشاطات الثقافية بغية تشجيع وتطوير الأنشطة والبرامج والدورات الثقافية التي تقوم بها الجمعية على أن يتجلى هذا التعاون في ما يلي:رعاية الوزارة الأنشطة الثقافية كافّة الّتي تنظمها الجمعيةحرص الوزارة على دعم الجمعية للمشاركة في الفعاليّات الثّقافيّة في لبنان أو في الخارج لا سيّما تلك المنظّمة من قِبَل وزارة الثّقافة.تواصل الوزارة مع الجهات الرسميّة في لبنان وفي الخارج تسهيلاً لأعمال الجمعية لا سيّما في مجال المعارض الفنيّة.التزام جمعية ART IN MOTION بإقامة معارض فنيّة في لبنان وفي الخارج وتنظيمها على ألّا يكون ضمن المحتويات ما من شأنه إثارة أي نعرات طائفيّة.التزام الجمعية بإقامة معارض فنيّة في المساحات العامّة وفي المواقع الأثريّة التابعة لوزارة الثّقافة، وتحفيز الفنّانين اللّبنانيّين والأجانب على حدٍّ سواء على المشاركة في مثل هذه المعارض وتمكينهم من عرض أعمالهم على أوسع نطاق ، وتعزيز التبادل الثّقافي الفنّي بين مختلف الحضارات.و بإقامة معارض فنيّة خارج لبنان يشارك فيها فنّانون لبنانيّون، كما تتعهد بتأمين التكاليف كافّة في سبيل المشاركة في مثل هذه المعارض وإنجاحها.تشارك الجمعية وفق امكاناتها في النشاطات الثقافية المحلية والخارجية على أنواعها الّتي تقيمها وزارة الثّقافة.التزام الجمعية وضع شعار (Logo) وزارة الثقافة على منشوراتها المرتبطة بالثّقافة، وتشير إلى أنّ عملها يتم بالتعاون مع وزارة الثقافة.