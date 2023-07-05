البطريرك الراعي: لمؤتمر دولي خاص بلبنان

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اعتبر البطريرك الماروني الكردينال مار بشارة بطرس الراعي أنّ "المسؤولين في لبنان لا يجلسون سويّاً على طاولة الحوار لأن مصالحهم الخاصّة أهمّ من المصلحة العامّة، داعياً "إلى مؤتمر دولي خاص بلبنان لطرح القضايا الخاصة به".البطريرك الراعي قال في خلال مؤتمر "رؤية جديدة للبنان دولة مدنية لا مركزية حيادية" في بكركي: "لا حوار إن لم نتعمّق بالأسباب الموجبة، أي المبادئ الأساسية لكل حكم يجب أن يصدر".وأضاف: "لا تريدون مؤتمراً دولياً خذوا "وثيقة لقاء الهويّة والسيادة" وطبّقوها بإخلاص وإرادة وتجرّد من المصالح وبمحبّة للوطن وللشعب اللبناني".