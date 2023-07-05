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لبنان

دريان عاد من مكة: الدول العربية الشقيقة تنتظرنا لمساعدتنا

Lebanon 24
05-07-2023 | 04:44
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 عاد مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان من مكة المكرمة بعد أدائه مناسك الحج، منوها بالجهود التي قامت بها المملكة العربية السعودية لرعاية حجاج بيت الله الحرام، والخدمات التي قدمتها لراحة ضيوف الرحمن.
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ودان مفتي الجمهورية "العدوان الإسرائيلي الوحشي الذي استهدف جنين وغزة وكل الأراضي الفلسطينية"، مؤكدا أن "العدو الإسرائيلي لا رادع له إلا المقاومة التي يقوم بها أبناء فلسطين الحريصون على استرجاع أرضهم المحتلة من العدو الصهيوني الغاشم مما يدعو جميع المسلمين والعرب الى التضامن مع الشعب الفلسطيني ودعمه للصمود في أرضه لمواجهة العدوان الإرهابي الذي ترتكبه إسرائيل بحق الفلسطينيين والإنسانية جمعاء".

وفي الشأن اللبناني، رأى المفتي دريان ان" انتظار تسوية ما لانتخاب رئيس للجمهورية هو مزيد من الاهتراء والتفكك في مفاصل الدولة".
 
 
وقال: "فليكن الحوار ضمن الأطر الدستورية هو البداية لبلورة الأفكار للتوصل الى حل يفضي بانتخاب رئيس للجمهورية، فلا يجوز التأخير والتصلب في المواقف، ما يفيدنا هو التشاور والتلاقي والتواصل والتنازل لبعضنا البعض، لقد أصبحت مؤسسات الدولة في وضع حرج، وإذا لم نتدارك الأمر ربما نصل الى الإفلاس، والفوضى على كل المستويات وعندئذ لا ينفع الندم".

ونبه المفتي دريان من "التقاعس والتمهل في معالجة انتخاب رئيس، فالمسؤولية تقع على جميع المعنيين في هذا الأمر".
 
 
وأضاف: "الدول العربية الشقيقة والصديقة تنتظرنا لمساعدتنا، ينبغي أن لا نضيع الفرصة في التعاون مع الدول الحريصة علينا، الوقت يمر، والمعاناة المعيشية تشتد، والخطر الداهم يحدق بنا، واذا لم نقم بالمبادرة  وانتفضنا على ذاتنا لإيجاد الحلول فلا يمكن أن ننهض ببلدنا الذي هو بحاجة الى أبنائه". 
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