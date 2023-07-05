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لبنان
فجر اليوم... سرق محلاً في طرابلس
Lebanon 24
05-07-2023
|
05:59
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ مجهولَين سرقا فجر اليوم، محلاً لبيع الهواتف، يملكه "م.ع"، في محلة التل - طرابلس، بالقرب من إشارة عزمي، وقد فرّا إلى جهّة مجهولة.
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