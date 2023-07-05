إنفجار داخل بورة في منطقة لبنانيّة... ماذا عثر الجيش فيها؟ (صور)

أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن إنفجار قذيفة من مخلفات الحرب داخل بورة حديد، في محيط منطقة الحسبة، جنوب صيدا.

وأضافت أنّه لم يتمّ العثور على قذائف معدّة للتفجير بل على قذائف قديمة وفارغة.

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هذا ويعمل فريق من الهندسة في الجيش على إزالتها.