Advertisement

لبنان

إنفجار داخل بورة في منطقة لبنانيّة... ماذا عثر الجيش فيها؟ (صور)

Lebanon 24
05-07-2023 | 08:00
A-
A+
Doc-P-1084480-638241673093606912.jpg
Doc-P-1084480-638241673093606912.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن إنفجار قذيفة من مخلفات الحرب داخل بورة حديد، في محيط منطقة الحسبة، جنوب صيدا.
 
 
وأضافت أنّه لم يتمّ العثور على قذائف معدّة للتفجير بل على قذائف قديمة وفارغة.
Advertisement
 
 
هذا ويعمل فريق من الهندسة في الجيش على إزالتها.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
مواضيع ذات صلة
الهجوم على جنين مستمرّ... إنفجارات عنيفة واشتباكات وفرار آلاف الفلسطينيين
lebanon 24
05/07/2023 15:37:32 Lebanon 24 Lebanon 24
سوريا.. مقتل عائلة بريف حلب بقذيفة صاروخية
lebanon 24
05/07/2023 15:37:32 Lebanon 24 Lebanon 24
دوي إنفجار داخل مخيم جنين (العربية)
lebanon 24
05/07/2023 15:37:32 Lebanon 24 Lebanon 24
إنفجار عبوات ناسفة بآليات عسكرية إسرائيلية في جنين
lebanon 24
05/07/2023 15:37:32 Lebanon 24 Lebanon 24

قذيفة

إنفجار

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
10:28 | 2023-07-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:33 | 2023-07-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:27 | 2023-07-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:42 | 2023-07-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:11 | 2023-07-04 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:31 | 2023-07-05
05:00 | 2023-07-05
08:23 | 2023-07-05
07:55 | 2023-07-05
07:48 | 2023-07-05
07:45 | 2023-07-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website