صباح اليوم... جيش العدوّ أطلق النار عند الحدود الجنوبيّة فما الذي جرى؟

أثناء قيامهم بأعمال حفر وتنظيف صباح اليوم، بين السياج التقني والخطّ الأزرق، في خراج بلدة مركبا، في محلة وادي هونين، أطلق عناصر من جيش العدوّ الإسرائيليّ 5 طلقات ناريّة في الهواء، بعدما قام أحد المواطنين اللبنانيين بتصويرهم، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

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