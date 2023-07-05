ما جديد قضية الطفلة صوفي مشلب؟

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انعقدت جلسة استجواب في قضية الطفلة صوفي مشلب برئاسة القاضي المنفرد الجزائي في بعبدا نادين نجم، وقد حضر عن الجهة المدعية المحاميان وجورج خوري و شربل عرب، وتغيب طبيب الاعصاب في مستشفى الروم غسان حميمص المدعى عليه بجرم الادلاء بإفادة كاذبة بسبب تعذر تبليغه في عيادته .وقررت القاضية نجم ابلاغ المدعى عليه لصقا وفي حال عدم حضوره محاكمته غيابيا وحددت جلسة لاستجوابه في تاريخ 10-11-2023.