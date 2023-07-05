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لبنان

ما جديد قضية الطفلة صوفي مشلب؟

Lebanon 24
05-07-2023 | 06:39
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 انعقدت جلسة استجواب في قضية الطفلة صوفي مشلب برئاسة القاضي المنفرد الجزائي في بعبدا نادين نجم، وقد حضر عن الجهة المدعية المحاميان وجورج خوري و شربل عرب، وتغيب  طبيب الاعصاب في مستشفى الروم غسان حميمص المدعى عليه بجرم الادلاء بإفادة كاذبة بسبب تعذر تبليغه في عيادته .
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وقررت القاضية نجم ابلاغ المدعى عليه لصقا وفي حال عدم حضوره محاكمته غيابيا وحددت جلسة لاستجوابه في تاريخ 10-11-2023.
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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