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لبنان

نقيب الصيادلة: لتوقيف كل أشكال التزوير والمهربين

Lebanon 24
05-07-2023 | 06:43
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أكّد نقيب الصيادلة الدكتور جو سلوم، تعليقاً على توقيف أحد مزوري المتممات الغذائية في مفرزة بعبدا القضائيّة  أنه "تابع الموضوع منذ بدايته مع المسؤولين في التحري في بعبدا ، وكذلك مع القضاة المولجين التحقيق بالموضوع، وهو يشدّ على يدهم للذهاب حتى النهاية في توقيف كل أشكال التزوير والمهربين من دواءٍ او  متممات غذائيّة.
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وناشد في بيان، "الصيادلة عدم شراء أي دواء أو متمم غذائي غير مسجّل في وزارة الصحّة ، والتدقيق في الأمر بالحدّ الأقصى المستطاع ، كما ناشد وزارة الصحّة قمع كل المخالفات، و بخاصة في الأماكن غير الشرعية التي تبيع الدواء والمتممات الغذائيّة دون رقيب أوحسيب وتهدّد حياة المواطنين" .
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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