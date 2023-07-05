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لبنان

جعجع: النزاعات بين الحدود العقارية هي من صلاحيات السلطات القضائية

Lebanon 24
05-07-2023 | 07:07
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اعتبر رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع  أن "رئيس الحكومة نجيب ميقاتي تجاوز بقراره البارحة تشكيل لجنة لدرس مسألة النزاعات بين الحدود العقارية، حد السلطة بشكلٍ غير مفهوم، إذ إنّ مسألة النزاعات بين الحدود العقارية هي من صلاحيات السلطات القضائية وليس السياسية".
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وأضاف جعجع في بيان :"من جهة ثانية، إنّ ملف تحديد الحدود العقارية في منطقة القرنة السوداء، هو بعهدة السلطة القضائية منذ ثلاث سنوات ، وأعمال المسح والتحديد تجري على قدم وساق، ولو ببطءٍ. فحبذا لو نفهم هذا القرار الذي أصدره الرئيس ميقاتي متجاوزاً فيه كل حدود السلطة".
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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