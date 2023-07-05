Advertisement

لبنان

البستاني: إقرار هيئة المنافسة سيؤدي الى نوع من تنظيم الاسواق في سلع عدة

Lebanon 24
05-07-2023 | 07:10
A-
A+
Doc-P-1084499-638241633244251371.png
Doc-P-1084499-638241633244251371.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
عقدت لجنة الاقتصاد الوطني والصناعة والتجارة والتخطيط جلسة في المجلس النيابي برئاسة النائب فريد البستاني وحضور النواب الاعضاء.

كما عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الاقتصاد المكلفة درس تعديل قانون حماية المستهلك برئاسة البستاني، الذي قال بعد الجلستين: اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الاقتصاد اجتمعت لدرس اقرار قانون حماية المستهلك وربما بعد جلسة ننتهي من درس اول قراءة لهذا الاقتراح. وشددنا على وزارة الاقتصاد ضرورة إقرار هيئة المنافسة في الحكومة، ونحن اقررنا قانون المنافسة، ولكن لم يطبق على الارض. فإقرار هيئة المنافسة سيؤدي الى نوع من تنظيم الاسواق في سلع عدة".
Advertisement
 
أضاف :"أما بالنسبة الى جلسة لجنة الاقتصاد، فقد استقبلنا وفدا من صندوق النقد الدولي وكان النقاش صريحا. في الحقيقة وجودهم معنا اليوم وتجاوبهم مع الزملاء النواب أعضاء اللجنة كان ممتازا. ومؤخرا صدر تقرير صندوق النقد الدولي والذي لخص وضعنا المالي والاقتصادي والاجتماعي واعطى بعض الافكار. 
 
لماذا تقدمنا ببعض الامور ولم نتقدم في غير أمور، ولا اريد ان اذكر كم لدينا بطالة وانكماش في الاقتصاد، ولكن نحن مقبلون على فترة مهمة من الان حتى اخر شهر تموز وتغيير حاكمية مصرف لبنان هي فرصة لاعادة دراسة سياستنا المالية التي تؤثر على الاقتصاد. ونحن من أولوياتنا،المحافظة على ودائع الناس. 

نحن ليس لنا الحق في تطيير الودائع، كما ان هناك تفاهما بيننا وبين صندوق النقد الدولي. نحن مع إعادة هيكلة المصارف، لكن الاولوية هي المحافظة على الودائع، ولن نقبل بمصارف جديدة قبل القيام باعادة هيكلة المصارف الموجودة، لانه اذا تعثرت المصارف يعني اموال المودعين في خطر.واذا كان القطاع المصرفي كان بخير يعني ان هناك اقتصادا في البلد".
 
تابع البستاني :"صندوق النقد عرض خطة مهمة وكل مرة يقولون انكم اقررتم السرية المصرفية. كان لديهم تحفظ على هذا القانون وتركيزنا اليوم هو على الاقتصاد. وعلينا ان نعطيه "دعم كاش". هذا يحتاج الى المال، فقالوا اول دفعة بعد ان تكون قد انجزنا القوانين الاصلاحية وكل ثلاثة اشهر تأتينا دفعة لاعادة تقييم وضعنا. وهنا أشير الى انه اذا تم اقرار الموازنة يكون الوضع افضل.وأثاروا أيضا، نقطة مهمة، وهي ان القرض من صندوق النقد هو بنفس الحجم الذي تم اقراضه لمصر".

وختم البستاني :" كان هناك إقرار من جميع أعضاء اللجنة، ان المجلس النيابية هو مساند لصندوق النقد، وعلينا ان نقوم بالاصلاحات، وعندما تبدأ العجلة الاقتصادية بالدوران، يبدأ حل كل المشاكل الاقتصادية، وعنوان صندوق النقد هو ضخ الاموال واذا لم يتم ضخ الاموال لن نخرج من المشكلة. وكان هناك حرص من الصندوق على الودائع تحت المائة الف دولار. 

والخلاصة انه علينا انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة تمثل جميع الاطياف".
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:33 | 2023-07-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:42 | 2023-07-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:27 | 2023-07-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:55 | 2023-07-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:26 | 2023-07-04 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:39 | 2023-07-05
04:00 | 2023-07-05
10:57 | 2023-07-05
10:17 | 2023-07-05
10:00 | 2023-07-05
09:27 | 2023-07-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website