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لبنان

تحركات مشبوهة في بلدة لبنانيّة... قوى الأمن تحرّكت وأوقفت 3 أشخاص بالجرم المشهود

Lebanon 24
05-07-2023 | 07:13
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صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي – شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:

بنتيجة المتابعة التي تقوم بها قطعات قوى الأمن لمكافحة كافة أنواع الجرائم ومنها السرقة، كُلِّفَت مفرزة استقصاء الجنوب في وحدة الدرك الإقليمي بتنفيذ كمائن متنقّلة في أماكن مختلفة لتوقيف عصابات السّرقة التي تنشط ليلاً وعند ساعات الفجر.
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الساعة 5:30 من فجر تاريخ 22-06-2023 رصدت إحدى دوريّات المفرزة المذكورة تحركات مشبوهة في داخل "بؤرة كسر" في بلدة مجدل سلم، حيث تمكّنت من توقيف ثلاثة أشخاص بالجرم المشهود، أثناء قيامهم بسرقة قطع سيارات بقيمة حوالي ستة آلاف دولار أميركي، وهم كلٌّ من:

- إ. س. (من مواليد عام ۱۹۸۳، لبناني)

- ح. س. (من مواليد عام ۱۹۷۹، لبناني)

- م. س. (من مواليد عام ۱۹۹۰، لبناني)

كما ضبطت سيارة نوع "أوبل" لون أبيض عائدة للأول من دون أوراق، تُستَعمَل لنقل المسروقات.

تم تسليمهم مع المضبوطات إلى القطعة المعنية، لإجراء المقتضى القانوني بحقّهم، بناءً على إشارة القضاء المختص.
 
 
 
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