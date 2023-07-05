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لبنان

فرق الإسعاف توجّهت إلى أوتوستراد البداوي... ما الذي حصل هناك؟

Lebanon 24
05-07-2023 | 07:18
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن توجّه فرق الإسعاف في جهاز الطوارئ والإغاثة الى أوتوستراد البداوي، لإسعاف عنصرين من الدفاع المدني، أُغمي عليهما بعدما حاصرتهما النيران، بسبب نفاد المياه من آليتهما، خلال إخمادهما حريقاً اندلع إلى جانب الأوتوستراد. 
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البداوي

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