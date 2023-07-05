فرق الإسعاف توجّهت إلى أوتوستراد البداوي... ما الذي حصل هناك؟

أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن توجّه فرق الإسعاف في جهاز الطوارئ والإغاثة الى أوتوستراد البداوي، لإسعاف عنصرين من الدفاع المدني، أُغمي عليهما بعدما حاصرتهما النيران، بسبب نفاد المياه من آليتهما، خلال إخمادهما حريقاً اندلع إلى جانب الأوتوستراد.

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