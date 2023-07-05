بعد تعقيدات إثر حادث قتل... رئيس بلدية المجدل- جبيل يعلن استقالته

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اعلن رئيس بلدية المجدل - قضاء جبيل سمير عساكر تقديم استقالته من منصبه وذلك بعد ان تقدم اعضاء من المجلس البلدي بالاستقالة، واشار في بيان اصدره الى انه "منذ ان قررّت العمل في الشأن العام في بلدتي المجدل إلتزمت امام الله و كنيستي أن اسخّر كل ما أملك من قدرات من اجل وحدة المجدل بكل عائلاتها و تلويناتها السياسية، حتى تصبح وردة الجرد وحتى يرفع كل فرد منّا رأسه عالياً".وقال: "عملت وتجاوبتم معي وشعرت بدفء محبتكم لي حتى اتى ذلك الاحد الاسود الذي اودى بالمرحوم شحادة يوسف عساكر ورفيق جريس عساكر، وانقلبت بلدتنا راسا على عقب ، فلبست المجدل ثوبا اسودا و اصبح كل بيت منها شحادة ورفيق، حتى باتت اعيادنا و مناسباتنا محطات حزن و دموع".واردف: "وفي ظلّ تعقيدات الحادثة تقدم اعضاء من المجلس البلدي بالاستقالة، حتى يزيدوا على التعقيد تعقيدا اضافيا و هذا حقهم المكرّس في القانون".وختم: "قررت ان اتوجه اليكم بهذا الكتاب واضعا استقالتي من رئاسة البلدية بين ايديكم واعلن امامكم وامام كنيستي الالتزام الدائم بالوصل بين الناس ولا بالفصل بينهم، واني كمواطن من المجدل اضع نفسي بتصرّف الجميع كما كنت عندما توليت رئاسة البلدية".