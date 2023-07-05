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لبنان

حميه التقى نظيره اليوناني وبحثا في آفاق التعاون

Lebanon 24
05-07-2023 | 07:48
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عقد وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال علي حميه خلال زيارته الحالية الى اليونان اجتماعا ثنائيا مع نظيره اليوناني وزير البنية التحتية والنقل كريستوس ستايكوراس، في حضور سفير لبنان لدى اليونان غادي الخوري.
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وتم البحث، وفق بيان المكتب الاعلامي للوزير حميه، في آفاق التعاون بين الوزارتين في ملفات سكك الحديد وامكانية تعزيز وسائل النقل المشتركة بما فيها  النقل البحري .
 
وقدم الوزير حميه  لستايكوراس التهنئة لمناسبة توليه منصبه الجديد في الحكومة اليونانية المشكلة حديثا ، معتبرا أن هذا اللقاء "سيشكل باكورة تعاون بين الوزارتين في كلا البلدين،خاصة أن موقع كل من لبنان واليونان الجغرافي يفتح الباب أمامهما للتعاون في العديد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، فضلا عن إمكانية الافادة من تبادل الخبرات في مجالات متعددة".
 
وطرح حميه على نظيره اليوناني فكرة التعاون بين الوزارتين من باب ملفات سكك الحديد والطرق، لتعزيز وتقوية خطوط النقل بما فيها النقل البحري لكافة الخدمات بين البلدين، نظرا لموقعيهما الجغرافي وان يلعبا دور صلة وصل واتصال بين دول الاتحاد الأوروبي والبلقان من جهة، والدول العربية والاسيوية من جهة اخرى".

وأكد الجانبان "أهمية مواصلة اللقاءات بحيث يقوم الفريق الديبلوماسي التابع للوزارة اليونانية بالتواصل مع السفارة اللبنانية في اليونان لمتابعة التواصل بما يساعد في وضع كل ما تمت مناقشته بين الوزيرين على سكة التنفيذ".
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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