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لبنان

سيارات إسعاف تنقل 8 أشخاص من عائلة واحدة إلى المستشفى... ما الذي أصابهم؟

Lebanon 24
05-07-2023 | 07:55
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ فرق الإسعاف في جهاز الطوارئ والاغاثة، تعمل على نقل عائلة سورية مؤلفة من 8 أشخاص الى المستشفى، نتيجة تعرضهم لحالات تسمم غذائي في منطقة القلمون.
 
 
 
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القلمون

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