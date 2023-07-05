سيارات إسعاف تنقل 8 أشخاص من عائلة واحدة إلى المستشفى... ما الذي أصابهم؟

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ فرق الإسعاف في جهاز الطوارئ والاغاثة، تعمل على نقل عائلة سورية مؤلفة من 8 أشخاص الى المستشفى، نتيجة تعرضهم لحالات تسمم غذائي في منطقة القلمون.

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