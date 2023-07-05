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لبنان

فقدت السيطرة على سيارتها واصطدمت بعامود وسط الطريق! (صور)

Lebanon 24
05-07-2023 | 08:23
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فقدت شابة السيطرة على سيارتها أثناء القيادة على طريق كورنيش الميناء البحري بالقرب من مبنى الجامعة العربية، واصطدمت بعامود إنارة وسط الطريق.
وعلى الفور حضرت فرق الاسعاف في جهاز الطوارئ والاغاثة الى المكان، وعملت على اسعافها ونقلها إلى المستشفى.
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