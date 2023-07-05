فقدت السيطرة على سيارتها واصطدمت بعامود وسط الطريق! (صور)

فقدت شابة السيطرة على سيارتها أثناء القيادة على طريق كورنيش الميناء البحري بالقرب من مبنى الجامعة العربية، واصطدمت بعامود إنارة وسط الطريق.

وعلى الفور حضرت فرق الاسعاف في جهاز الطوارئ والاغاثة الى المكان، وعملت على اسعافها ونقلها إلى المستشفى.