بري عرض الاوضاع الامنية مع وزير الدفاع ومدير المخابرات

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم، وتم عرض للأوضاع العامة وآخر المستجدات، سيما الامنية منها.



واستقبل الرئيس بري مع مدير المخابرات في الجيش العميد طوني قهوجي وعرض معه الأوضاع الأمنية.

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