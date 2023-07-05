كركي إستقبل الامين العام لتيار "المستقبل" وبحثا في شؤون الضمان الاجتماعي

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إستقبل المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتورمحمد كركي، الأمين العام لـ" تيار المستقبل" أحمد الحريري، يرافقه المنسق العام للعلاقات العامة في هيئة الرئاسة الدكتور سامر حدارة وجمال دغمان.وتم التداول، وفق بيان مديرية العلاقات العامة في الصندوق، في "شؤون الضمان الاجتماعي والصعوبات التي تواجهه في ظل الأوضاع الاقتصادية والمالية الصعبة التي تمر بها البلاد منذ نهاية العام 2019 وضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة، سيما الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي وتمكينها من الاستمرار بتقديم خدماتها للمواطنين اللبنانيين".