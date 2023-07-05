تعميمان لحاكم مصرف لبنان... هذا ما جاء فيهما

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أصدر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة تعميمين وسيطين الاول حمل الرقم 673، ويتعلق بتعديل القرار الاساسي رقم 13221 تاريخ 21/4/2020 (اجراءات استثنائية حول السحوبات النقدية من الحسابات بالعملات الاجنبية)، مرفق بالتعميم الاساسي رقم 151، والثاني حمل الرقم 674، ويتعلق بتعديل القرار الاساسي رقم 13335 تاريخ 8/6/2021 (اجراءات استثنائية لتسديد تدريجي لودائع بالعملات الاجنبية)، مرفق بالتعميم الاساسي رقم 158.