Advertisement

لبنان

تعميمان لحاكم مصرف لبنان... هذا ما جاء فيهما

Lebanon 24
05-07-2023 | 08:57
A-
A+
Doc-P-1084526-638241698535938351.jpg
Doc-P-1084526-638241698535938351.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أصدر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة تعميمين وسيطين الاول حمل الرقم 673، ويتعلق بتعديل القرار الاساسي رقم 13221 تاريخ 21/4/2020 (اجراءات استثنائية حول السحوبات النقدية من الحسابات بالعملات الاجنبية)، مرفق بالتعميم الاساسي رقم 151، والثاني حمل الرقم 674، ويتعلق  بتعديل القرار الاساسي رقم 13335 تاريخ 8/6/2021 (اجراءات استثنائية لتسديد تدريجي لودائع بالعملات الاجنبية)، مرفق بالتعميم الاساسي رقم 158.
Advertisement
 
 
 
التفاصيل في الصور المرفقة أدناه:
 
 
 

لبنان

إقتصاد

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:33 | 2023-07-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:42 | 2023-07-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:27 | 2023-07-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:55 | 2023-07-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:26 | 2023-07-04 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:39 | 2023-07-05
04:00 | 2023-07-05
10:57 | 2023-07-05
10:17 | 2023-07-05
10:00 | 2023-07-05
09:27 | 2023-07-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website