مخابرات الجيش تضبط "كبتاغون" في سهل طليا... كيف كانت مخبأة؟

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ مخابرات الجيش ضبطت كمية من "الكبتاغون" في سهل بلدة طليا، بعدما كمنت لشاحنة محملة بقساطل حديديّة.

وأضافت أنّ حبوب "الكبتاغون" كانت مخبأة داخل القساطل.