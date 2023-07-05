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لبنان

مخابرات الجيش تضبط "كبتاغون" في سهل طليا... كيف كانت مخبأة؟

Lebanon 24
05-07-2023 | 09:12
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ مخابرات الجيش ضبطت كمية من "الكبتاغون" في سهل بلدة طليا، بعدما كمنت لشاحنة محملة بقساطل حديديّة.
 
 
وأضافت أنّ حبوب "الكبتاغون" كانت مخبأة داخل القساطل.
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