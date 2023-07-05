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لبنان

أداء شركات القطاع الخاص في لبنان يتخطى الإنكماش.. إليكم هذا التقرير!

Lebanon 24
05-07-2023 | 09:27
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أفادت قراءة مؤشر مديري المشتريات "بلوم" لبنان إلى تسجيل أول تحسن في أداء شركات القطاع الخاص اللبناني في حزيران الماضي للمرة الأولى منذ آب 2022، ومسجلا أعلى مستوى منذ نحو 10 سنوات، متخطيا مرحلة الانكماش، مع ارتفاع الإنتاج والطلبيات الجديدة.
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وارتفع مؤشر مديري المشتريات "بلوم" لبنان، الصادر عن مؤسسة ستاندرد آند بورز غلوبال الأربعاء، ليسجل 50.2 نقطة في حزيران مقابل 49.4 نقطة في أيار الماضي.

وتخطى المؤشر المستوى المحايد عند 50 نقطة (الفاصل بين النمو الانكماش)، وسجل أعلى مستوى في 10 سنوات.

ويرى كبير الاقتصاديين ومدير الأبحاث الاقتصادية في بنك لبنان والمهجر للأعمال، علي بلبل، أن تحسن المؤشر احتاج إلى وقت طويل "لكنه كان متوقعا بدرجة كبيرة،" حيث سجلت شركات القطاع الخاص اللبناني معدلات نمو لاسيما بعد بدء الموسم السياحي في فصل الصيف.

وبحسب التقرير، ارتفعت مؤشرات الإنتاج والتوظيف والطلبيات الجديدة.

وارتفعت الطلبيات الجديدة في حزيران بأعلى معدل منذ شهر أيار 2013، وبثاني أعلى معدل له في تاريخ الدراسة.

وأرجع التقرير، التحسن في الطلب إلى زيادة مبيعات العملاء المحليين والدوليين.

وانخفض معدل تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج في حزيران إلى أدنى مستوى في 21 شهرا مع انخفاض الضغوط على التكاليف، لكن أسعار الإنتاج ارتفعت بشكل طفيف في حزيران.
 

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