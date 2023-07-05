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لبنان

كانديس ارديل: أي نوع من العمل عند الخط الأزرق حساس للغاية

Lebanon 24
05-07-2023 | 10:57
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 أعلنت نائب مدير مكتب اليونيفيل الاعلامي كانديس ارديل انه "في وقت سابق من هذا اليوم، وبالقرب من ميس الجبل، لاحظ جنود حفظ السلام التابعون لليونيفيل عبور ذراع حفارة للخط الأزرق من الجنوب، وعبور جندي لبناني للخط من الشمال".
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واضافت :"إن حفظة السلام التابعين لليونيفيل موجودون على الأرض لغايات الارتباط والتنسيق مع الأطراف والمساعدة في نزع فتيل التوترات". 
 
وتابعت ارديل: "اننا نحث جميع الأطراف وأي شخص موجود في الموقع على الحفاظ على الهدوء. ونعيد التأكيد أن أي نوع من العمل بالقرب من الخط الأزرق حساس للغاية".

وختمت: "من المهم للاطراف تنسيق أي عمل من خلال اليونيفيل لتجنب الاحتكاكات والمساعدة في ضمان الاحترام الكامل لقدسية الخط الأزرق".
 
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