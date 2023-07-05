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لبنان

اعتداء على رجل مسن في هذه المنطقة.. شاهدوا ما حصل

Lebanon 24
05-07-2023 | 11:36
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أفادت مراسلة "لبنان 24" عن وقوع اشكال بين اشخاص في بلدة الرمادية بالقرب من مدينة صور، حيث جرى تعنيف رجل مسن، وتهديده بواسطة الجازور (وهي آلة قديمة كانت تُستخدم لقطع الاحجار)
. ونتحفظ عن نشر الفيديو الذي حصلنا عليه.
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المصدر: "رصد" لبنان 24
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