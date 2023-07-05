كلب ينهش صاحبه حتى الموت.. هذا ما حصل في الدكوانة (صور)

أفادت معلومات خاصة لـ"لبنان 24" عن حصول حادثة غريبة في منطقة الدكوانة، وذلك بعدما تنبه عدد من سكان أحد المباني في المنطقة الى صراخ شاب في العقد الثالث من عمره داخل شقة ذويه. وعندما وصلوا الى أمام الشقة، اكتشفوا بأنّ كلب صاحب الشقة "استشرس" فجأة وطرح صاحبه ارضا وأشبعه نهشا في أنحاء مختلفة من جسمه، لدرجة أنّ الشاب لم يعد يقوى على النهوض لفتح الباب، واكتفى بالصراخ "دخيلكن خلصوني"، ونزف حتى الاغماء.

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وفي التفاصيل فإن الأهالي إتصلوا بالبلدية لإحضار رافعة للدخول من النافذة وإطلاق النار على الكلب لإنقاذ الشاب، الا أن دورية أمن الدولة التي حضرت الى المكان رفضت إطلاق النار على الكلب وخلع باب المنزل قبل أخد إشارة المدعي العام، ولم تأتي الإشارة الى بعد حوالي ساعة ونص ، فما كان من دورية أمن الدولة الا خلع باب الشقة وأطلاق النار على الكلب.

وقام المسعفون بنقل الشاب الى المستشفى وهو في حالة خطرة جدا، حيث تمت معالجته في المستشفى وحقنه بعدد من الحقن المضادة للكلب.